今年9月に発売され即完売した「ハローキティ 木製だるま」の再販売が開始されました。「ハローキティ 木製だるま」は、温かみのある木製で作られたサンリオのハローキティのだるまです。手に取るたびに木のぬくもりを感じられ、ころんとしたフォルムが心を癒してくれます♡立体的に表現されたハローキティ、温かみのある木の質感とハローキティの愛らしいデザインがマッチしています。チャームポイントの赤いリボンも、しっか