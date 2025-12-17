中国で、稼働中の洗濯機の中に数分間閉じ込められていた飼い猫が、幸い軽いけがだけで済んだことが伝えられて話題となっている。15日（現地時間）、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国東部・江蘇省に住む女性Aさんは、今月5日、洗濯を終えて洗濯物を取り出しているときに洗濯機の中から愛猫を見つけ、大きな衝撃を受けたと明らかにした。当時、洗濯機はすでに運転を終えていたが、猫は洗濯機