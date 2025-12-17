ボーイズグループBTS（防弾少年団）のRM（アールエム）が、自動車運転免許証（二種普通）を取得した。16日、BTSのメンバーたちはWeverseを通じてライブ配信を行った。この日、RMは「皆さん、僕キム・ナムジュン、免許取りました」と運転免許取得の事実を明かし、拍手を浴びた。これに対してJ−HOPE（ジェイホープ）は「一回落ちたってうわさがあったけど」と笑いながら暴露すると、RMは「Uターンする時に中央線を越えてしまったか