宇都宮市は、相野沢町にある超高圧変電所の南側に、情報処理施設「データセンター」を誘致することを決め、２０２６年４月から民間事業者の公募を開始します。宇都宮市がデータセンターを誘致するのは初めてです。 候補地は宇都宮市相野沢町の、東京電力パワーグリッド新栃木変電所の南側のおよそ３７ヘクタールです。新栃木変電所は、県内の再生可能エネルギーも集まる超高圧変電所で