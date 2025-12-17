栃木県警では、歩行中の高齢者の死亡事故を防ごうと１６日、宇都宮市の小学校に靴などに貼る反射材を贈りました。 この日は宇都宮市の昭和小学校で寄贈式が行われ、１年生４３人と地域の高齢者１３人が参加しました。県警が進めている「光る絆プロジェクト」の一環で、交通事故の発生状況から宇都宮市、小山市など５つの市を対象に、全ての小学校１６７校に反射シールを贈ります。 この反射シールは児童からおじいち