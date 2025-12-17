楽天・村林一輝内野手が１５日、インスタグラムを更新。楽天を戦力外となり中日復帰が決まった阿部寿樹内野手と食事した様子を投稿した。村林は「マスター」の愛称が浸透している阿部、浅村栄斗内野手を含めた３ショットを添え、「夜はますたーと」と報告。「マスター中日いっても頑張って下さい」のメッセージが入ったケーキを持ち、笑顔を浮かべる阿部のワンショットも公開した。ファンからは「泣いちゃう」、「阿部さんの