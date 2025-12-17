JR北海道は、12月14日に発生した根室線音別〜白糠駅間の路盤流出の影響で、特急列車の一部を運休する。12月17日から当面の間、特急「おおぞら」号の4往復8本を全区間で運休する。2往復4本は帯広〜釧路駅間で区間運休し、帯広〜釧路駅間ではバスによる代行輸送を実施する。12月17日には、根室線の浦幌〜白糠駅間、花咲線と釧網線の全区間、石北線の上川〜網走駅間でいずれも終日運転を見合わせる。