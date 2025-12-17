◆冬のおひとりさまディナーは、シェフズカウンターが最高。4000円台から味わえる東京イタリアン＆ビストロ5選画像：BRASSERIEbyplein冷たい空気に背中を押されて、外食がちょっと特別に感じる冬の夜。1年よく働いた自分へのご褒美には、誰にも気をつかわず、好きなペースで美食に向き合う“おひとりさまディナー”に出かけませんか？そこで今回はシェフの手仕事を間近に感じられるカウンター席で、おいしいイタリアンやフレンチを