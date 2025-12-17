約1年9か月ぶり、8枚目のオリジナルアルバム『6IX PIECE』を12月17日にリリースするGENERATIONS。メンバープロデュース楽曲や新曲『PAINT』など12曲が収録された大充実の1枚だ。【写真】どの組み合わせも素敵すぎる！メンバーのペアショットそこでアルバムタイトルにちなみ“PIECE”をテーマに座談会を決行。名言＆迷言続出の大盛り上がりトークをどうぞ! 佐野玲於のピースは「圧倒的な知識」─「◯◯くんといえばこのピー