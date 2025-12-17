タカラトミーは27日、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の新商品として、新年を祝うくじ形式の「福舞トミカ」全6種を販売する。購入時に種類は選べない、3歳以上が対象、価格は770円（税込）。【画像】“富の守り神”「金の鰐（わに）」を乗せたモデルも…（福舞トミカ一覧）「福舞トミカ」は、2013年から展開している「日本らしさ」「正月らしさ」を軸にした「トミカ」の新春向け商品「初春トミカ」シリーズの12作目。「福舞