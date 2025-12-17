タレントの岡田結実（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。元アイドルたちとの豪華3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「たまにゃん、ゆいはん」と元乃木坂46・阪口珠美、元AKB48・横山由依との豪華3ショットを投稿した。さらに「いいウォンナとはこういうことです。」とつづった。ネットでは「仲良しさんですね」「魅力的！」「お綺麗な3ショット」などの声が上がった。