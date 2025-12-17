くふうハヤテベンチャーズは17日、阪神を戦力外になった野口恭佑の獲得を発表した。野口は球団を通じて、「野球をやり続けられる環境を与えてくださったくふうハヤテ関係者の皆様に心から感謝しています。野球をやり続けたいという強い気持ちと、再びプロの世界で挑戦したいという思いを胸に、可能性がある限り、自分自身を高めて戦い続けていきます。そして、一日でも早くチームの戦力として貢献できるよう、全力で頑張ります