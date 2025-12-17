広島は17日、ハーン投手と再契約を結んだと発表した。ハーンは球団を通じて「再びチームの一員として戻り、日本で最高のファンの前でプレーできる事にとてもエキサイティングな気持ちです。2026年、チームの優勝に貢献できるように自分のベストを尽くします。 応援よろしくお願いいたします」とコメント。ハーンは今季、55試合に登板して1勝2敗21ホールド8セーブ、防御率3.35だった。