【連載】Ｊリーグ語り草（４）森島寛晃の2005年「長居の悲劇は避けられなかったのか」中編◆森島寛晃・前編＞＞「長居の悲劇」から20年。最終節も重圧はなかった2005年12月3日、大阪は快晴だった。冬の冷たい空気と程よい緊張感が、満員に膨れ上がった長居スタジアムを包み込んでいた。森島寛晃は今度こその想いを胸に、ピッチに立っていた。「勝てば優勝という状況だったので、緊張感はありましたけど、ガチガチに硬くなって