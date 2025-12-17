2025年のトピックのひとつに「緊急避妊薬（アフターピル）の正式承認（10月）」がある。それに先立つ9月には、ある勃起不全（ED）治療薬の市販化も了承された。ともに医師の処方箋なしで購入できる。ジャーナリスト池田和加さんは「SNSで『不可解だ』と大きな話題になっているのは、前者は検討開始から8年かかったのに対して、後者は約6カ月程度だったことだ」という。その差はなぜ生じたのか――。写真＝iStock.com／Sergii Gnati