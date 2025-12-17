大ヒット中の映画「国宝」（李相日監督）が、第９８回米国アカデミー賞の国際長編映画賞とメイクアップ＆ヘアスタイリング賞の候補作品に選出された。同映画の公式Ｘ（旧ツイッター）が１７日、明らかにした。同作品は吉田修一氏の同名小説を映画化。任侠の家に生まれた立花喜久雄（吉沢亮）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、部屋子となる。血筋が重視される歌舞伎の世界で半二郎の息子・大垣俊介（