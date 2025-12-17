発売前の週刊文春の記事をX（旧ツイッター）に投稿したとして、著作権法違反罪に問われた、「暴露系」と呼ばれる投稿者の「エンターテイナー折原」こと東優樹被告（30）は17日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。