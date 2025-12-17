元テレビ朝日の玉川徹氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、日本維新の会が主張していた議員定数削減法案が今国会で成立見送りとなったことに「国会議員の定数を削減する合理的な理由がわからない」とし、削減するなら定数ではないと主張した。この日は日本維新の会が「センターピン」と主張していた議員定数削減法案が今国会での成立が見送りとなったことを取り上げた。維新・吉村洋文代表は高市総理とは