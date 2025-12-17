「別府温泉郷」（大分県別府市）と、「由布院温泉」（同県由布市）という国内有数の温泉地で知られる大分県の２市が、長年のライバル関係を超え、「世界一の温泉観光都市」を目指してタッグを組むことになった。２３日に連携協定を締結。互いの魅力を協力してアピールすることで首都圏やインバウンド（訪日外国人客）への誘客力を強化し、九州各地への周遊観光にもつなげたい考えだ。（山口覚智）誘客力を強化１６日、両市が発