俺はユウスケ。しがないフリーランス時代を経て、スキルを活かせそうな場所で会社員になった。今の会社で出会ったのがナホミ。俺の上司だ。ナホミは年の割にまあまあ綺麗なほうだったので、俺たちが大人の関係になるにはそこまで時間はかからなかった。ナホミは、「私、結婚願望がないの」と口癖のように言っていたこともあり、遊び相手にはちょうどよかったんだ。次第に「ひょっとしてモテるのかも」と思い始めた俺は、独身時代の