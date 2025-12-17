女優の葵わかな（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。雪が降る北海道・函館を楽しんだ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「先日、行ってきました、函館〜！姉と、海鮮、海鮮、海鮮、そしてコナンの聖地巡り！！」と題して投稿。「あんまり時間なくてたくさんは回れなかったけど、本当に、とにかく食べました！最高」と雪が振る中での笑顔ショットや函館の雪景色や食事などの写真を公開した。そして「ご飯の