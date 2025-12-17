赤色灯16日朝、奈良県安堵町の横断歩道で集団登校の小学生が乗用車にひかれて足首を骨折する事故があり、奈良県警は道交法違反（ひき逃げ）の疑いで同町東安堵、無職岸本義孝容疑者（72）を逮捕した。「自分の通院に急いでいたので立ち去った」と容疑を認めている。逮捕容疑は16日午前7時40分ごろ、横断歩道で小学1年の女児（7）と教員の男性（62）に接触したのに止まらず、さらに約300メートル先で自転車の女性（42）に接触し