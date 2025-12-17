ドジャースの大谷翔平投手（３１）の歴史的な本塁打球がオークションにかけられることが１６日（日本時間１７日）に分かった。米エンタメメディア「ＴＭＺスポーツ」が公式Ｘ（旧ツイッター）で報じた。７回途中無失点、１０三振、３本塁打を放ち、「野球史上最高の試合」と称される１０月１７日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の７回に中堅左に運んだ３発目のボールだ。オークションを手がけるのは２０２４