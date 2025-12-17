米株価指数先物時間外取引下落、利下げ期待高まらず 東京時間09:43現在 ダウ平均先物MAR 26月限48392.00（-87.00-0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6841.00（-15.25-0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25289.25（-91.00-0.36%） 米株は時間外で下落。11月の米雇用統計はどっちつかずの内容で早期追加利下げ期待にはつながらず。