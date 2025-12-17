神奈川県は2025年12月17日、宇宙関連企業などが情報収集や連携を強化できる「宇宙関連企業交流拠点」を、相模原市の橋本駅前に設置すると発表しました。施設名は「KANAGAWA Space Village」で、開設日は2025年12月23日（火）です。同県によると、この拠点は宇宙関連企業や大学・研究機関、自治体、金融機関などの交流を日常的に促進し、宇宙関連産業への参入や共創につなげることを目的としています。【▲ 神奈川県の宇宙関連企業