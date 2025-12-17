◇オランダ杯2回戦NECナイメヘン3―1AFC（2025年12月16日オランダ・アムステルダム）NECナイメヘンのFW塩貝健人（20）が敵地で行われた3部AFCとのオランダ杯2回戦で公式戦3試合連続ゴールを記録し、3―1の勝利に貢献した。1―1の後半37分に右寄りの位置でパスを受け、右足で勝ち越し弾を押し込んだ。3分後にもダメ押し弾を決めて今季公式戦3度目の1試合2得点。ここまでリーグ戦で挙げた7得点はいずれも途中出場から決め