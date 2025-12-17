アメリカのトランプ大統領は、テロ対策などを理由に行っているアメリカへの入国禁止措置について、対象を現在の12か国から20の国と地域に拡大することを決めました。トランプ大統領は16日、テロ対策などを理由に行っている入国禁止措置の対象を拡大する大統領布告に署名しました。6月にはアフガニスタンやイランなど12か国からの入国を原則禁止としていましたが、来年の1月1日からはシリアやパレスチナ自治区など8つの国と地域から