日本航空（JAL）は、往復7,000マイルで国内旅行が楽しめる人気サービス「どこかにマイル」の開始10周年を記念し、2025年12月8日より「旅して当てよう！どこかにマイル10周年プレゼントキャンペーン」を開催します。第1弾となる今回は、なんと広瀬すずさんが登壇するシークレットイベントへのご招待や、抽選で10,000マイルが当たるチャンス！ 本記事では、キャンペーンの参加条件や対象期間について詳しく紹介します。「どこかにマ