現在、アトピー性皮膚炎に悩まされる子どもが増えています。症状の改善のため、さまざまなことを努力している保護者も多いと思いますが、アトピー性皮膚炎はなぜ発症するのか、 武蔵小杉皮ふ科の山本先生に教えてもらいました。 監修医師：山本 亜偉策（武蔵小杉皮ふ科） 昭和大学医学部卒業、昭和大学大学院医学研究科修了。昭和大学病院、東京都立大塚病院などを経て現職。昭和大学医学部皮膚科学講座兼任講師。