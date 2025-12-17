粉瘤は自然に消失することがないため、根本的な治療には手術による摘出が必要となります。治療方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれにメリットや注意点があります。粉瘤の大きさや部位、炎症の有無によって適切な方法は異なるため、治療方法をしっかり理解して、自分に合った治療を選ぶことが、再発を防ぐためにも重要です。従来の切開法から低侵襲なくり抜き法まで、さまざまなアプローチが存在します。 監修医師：