大谷翔平、メジャー初対決の〇〇から2打席連発47号！48号！【クイズ】 9月8日のオリオールズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、この日オリオールズ先発の「日本人投手」とはメジャー初対決。さて、軍配はどちらにあがったのだろうか。プレイバックで確認してみよう。 【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」と