17日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝154円59銭前後と、前日午後5時時点に比べ29銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円65銭前後と38銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース