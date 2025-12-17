新年を前に、姫路城で自衛隊が大掃除です。今年で５０回目を迎える「姫路城クリーン作戦」。自衛隊員が訓練を兼ねて世界遺産・姫路城を大掃除する年末の恒例行事で、集まった約３５０人の隊員は命綱をつけて屋根にのぼり、１年分のすすやほこりをほうきで丁寧に払ったり、石垣に生えた雑草を刈り取ったりしていました。（自衛隊員）「姫路城は姫路市のシンボルでもあります。そのような姫路城の清掃に関わることができ、