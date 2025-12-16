今季のＪ１リーグは曹貴裁監督が率いる京都サンガＦ．Ｃ．が歴史的なシーズンを送り、３位で終了した。そのなかで、苦しいスタートを切ったのがＤＦ福田心之助選手。恩師・曹監督と二人三脚で掴み取った“復活”までのストーリーに迫る。▼京都はクラブ史上最高の３位で終えた関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。大混