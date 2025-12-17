三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は17日、初回（10月1日）第9話（11月26日）に続く30分拡大で最終回（第11話）を迎える。次回予告には、看板ダンサー・いざなぎダンカン（小池栄子）の姿。初回以来の再登場となる。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏