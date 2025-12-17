デートの見返りに金銭を受け取る「パパ活」で出会った少女2人の体を触ったとして、不同意わいせつ罪に問われた大阪府警生活安全部の元警視の男（54）に大阪地裁は17日、拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。