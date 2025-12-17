第98回米アカデミー賞のノミネーション候補「ショートリスト」が現地時間16日に発表され、国際長編映画賞の日本代表作品「国宝」（李相日監督）が、15作品の最終候補に残った。また、メイクアップ・ヘアスタイリング賞部門にも選出される快挙となった。ノミネートは来年1月22日に発表され、3月15日にハリウッドで授賞式が行われる。日本映画としては、23年の「PERFECT DAYS」（ヴィム・ヴェンダース監督）以来2年ぶりのノミネート