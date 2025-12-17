Image: ショプラボ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。会議中、必死にメモを取りながら「あれ？今の重要な発言、聞き逃したかも…」と冷や汗をかいた経験、ありませんか？議事録作成に追われて本題に集中できない、録音データの文字起こしに何時間もかかる、そんな悩みを抱える管理職の方も多いはず。そんな会議の「記録地獄」から解放してくれる