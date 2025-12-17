Image: タンスのゲン 福岡の家具メーカー、タンスのゲンが、デザイン性の高いセラミックヒーターを発売。比較的暖かい日もある今年の冬ですが、その反動か寒い日はすごく寒い…。速暖性の高いセラミックヒーター、導入しません？タンスのゲンのセラミックヒーター最大の特徴は、人感センサーと室温センサーをW搭載したこと。人感センサーは人の動きを感知。3分弱動きがないと自動で停止する