冠婚葬祭はマナーが難しく、周囲の目が気になる場面でもありますよね。特に、目上の人からの「チェック」に心をすり減らした経験がある方もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人が体験したエピソードをご紹介します。 悲しむ暇もなく 父が亡くなったのは、昨年のことでした。ひとりっ子で、すでに母も他界していたため、突然の別れに悲しむ暇もなく、私は喪主として奔走することに。 そんな私の背後では