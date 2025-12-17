関東地方はこの先1週間の気温の変動が大きいでしょう。特に20日(土)と21日(日)の日中の最高気温は15℃以上の所が多く、20℃近くまで上がる所もありそうです。平年を大幅に上回るでしょう。ただ、22日(月)は一気に気温ダウン。寒暖差にご注意ください。今日17日は夜は沿岸部の所々で雨今日17日(水)の関東地方は、高気圧に覆われますが、次第に低気圧の影響を受けるでしょう。昼過ぎにかけて晴れる所が多いものの、夕方以降は雲が多