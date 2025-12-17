人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ヘラヘラ三銃士」の、さおりんが結婚を発表し、ウェディングフォトを披露した。１７日までにインスタグラムで「ご報告本日のライブでも発表させていただきましたがこの度、結婚いたしました」とつづり、幸せいっぱいの撮影ショットをアップ。「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を忘れずに、これからも変わらず活動していきたいと思います！温かく見守っていただけたら嬉しいです」と思いを記