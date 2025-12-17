リーグ屈指のイケメン雀士たちが、内容でも見た目でもファンの目を釘付けにした。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合でTEAM雷電・本田朋広（連盟）と、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が激突。東4局で明暗が分かれると、それぞれの表情が話題になった。【映像】バチバチのイケメン対決 明暗くっきりの表情本田は積極的な参加、鈴木優は放銃を恐れずに突進と、それぞれタイプは異なるものの攻撃的な麻雀で戦い抜