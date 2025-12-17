テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが16日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。佐々木アナは「今週もよろしくお願いいたします」とコメントし、近影をアップした。佐々木アナは膝上の黒いワンピースを着用しており、スラリとまっすぐな美脚を見せている。この姿にフォロワーからは「もう優勝」「この美顔で、この美脚…」「笑顔爽やかとても美女です」とコメントが寄せられている。佐々木アナは上智大学文学部新聞学科