元モーニング娘。の高橋愛（39）が16日までにインスタグラムを更新。夫あべこうじ（50）とのペアルックを公開した。「可愛すぎない?Too cute」とコメントし、あべとペアルックを着用したショットを投稿した。2人は冬らしい模様の入った色違いのニットを着用。高橋はブラウン、あべは緑色を着こなしている。この投稿にフォロワーからは「かわいい夫婦」「すてきな夫婦ですね」「お似合いです」「あべさんそこ代わってwww」とコメン