テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が16日までに自身のインスタグラムを更新。佐倉警察署の1日警察署長を務めたことを報告した。三谷アナは「先日佐倉警察署の1日警察署長に拝命いただきました地元佐倉ということもあり嬉し恥ずかし…」と報告し、警察署長姿で白バイやパトカーに乗る姿を投稿した。続けて「多くの皆さんがイオンタウンユーカリが丘まで足を運んでくださり感謝の気持ちでいっぱいです!!」と感謝を伝えた。さら