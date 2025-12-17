女優加藤あい（43）が16日までにインスタグラムを更新。12日に誕生日を迎えたことを報告した。加藤は「また一つ歳を重ねました」とコメント。バースデーケーキの上に乗った、ろうそくの火を吹き消す姿を動画で投稿した。続けて「全てが当たり前ではないということを忘れずに本当に感謝です#みんな#心からありがとう」と感謝を伝えた。この投稿にフォロワーからは「憧れです、ほんとに変わらずキレイ」「美人＆可愛いママで娘さ