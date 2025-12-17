プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成（38）が、運転中に接触事故を起こしたことを報告した。【映像】織田信成のコメント（全文）織田は2025年12月16日、Xで、「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました。事故発生後は速やかに車両を停止し、警察へ連絡のうえ、現場にて適切な処置および事故対応を行っていただきました。今回の事故につきましては、私の不注意によるものであり、深