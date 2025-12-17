部下に拳銃の銃口を向けたとして、和歌山県警は１６日、県警捜査１課の４０歳代の男性警部を銃刀法違反容疑で和歌山地検に書類送検し、停職６か月の懲戒処分とした。警部は同日付で依願退職した。警部は「悪ふざけだった」と認めているという。発表によると、警部は７〜８月、県内で複数回行われた立てこもり事件を想定した訓練の休憩中、部下の２人に銃口を計４回向けたといい、このうち１回について書類送検した。県警は同