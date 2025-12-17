報道特集です。 今回は、空気が乾燥し寒くなってくると発生しやすくなる火災がテーマです。中でも山林火災は規模が大きくなって影響が深刻になります。 足利市の山林火災は２０２１年２月２１日に両崖山で発生しました。山林火災といっても燃えたのは市街地のすぐそば。当時、市内の２００世帯以上に避難勧告が出されました。 鎮火したのは火災発生から２３日後の３月１５日でした。 炎が近づいたのは一般住宅だけでは